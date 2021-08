Fedja Burmeister: „Junge Menschen erreichen wir anders als ältere“

In der derzeitigen Situation sollte eine Kampagne laut Fedja Burmeister vor allem ein Kriterium erfüllen: „Erneute Sensibilisierung, warum die Impfung jetzt die richtige Antwort auf das Virus ist.“ Am Anfang der Pandemie sei es noch sehr um Aufklärungsarbeit gegangen. „Jetzt muss es erneut in eine Aktivierung gehen.“ Vor allem „Wackelkandidaten“ mit Argumenten informieren, sieht er zielführend.

Dabei müssen die richtigen Kanäle für unterschiedliche Zielgruppen genutzt werden. „Ganz einfach gesagt: Junge Menschen erreichen wir anders als ältere. Der Kanal-Mix ist je nach Zielgruppe ein anderer. Ihre Bedürfnisse und Barrieren sind unterschiedlich.“ Auch Influencer, die modernen Meinungsmacher der sozialen Medien, kommen für Impfkampagnen in Frage. „Beim Influencer-Marketing ist die Authentizität enorm wichtig. Wenn diese gegeben ist, können ihre Abonnenten noch einen Schubs zur Impfung bekommen.“