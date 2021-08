Lockdown nur für Ungeimpfte? Österreich ist noch zögerlich

Österreichische Spitzenpolitiker wagen einen möglichen Lockdown für Ungeimpfte allerdings nicht auszusprechen. „Wichtig ist, die Durchimpfungsrate zu erhöhen“, betont eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums und erinnert an die eben erst geänderte Verordnung über die Hochinzidenzgebiete: Ausreisetests etwa aus Bezirken sind seit Kurzem nicht nur wie bisher an die 7-Tages-Inzidenzen der Neuinfektionen gebunden, sondern auch an die Durchimpfungsrate im Bezirk und die Auslastung der Intensivstationen im jeweiligen Bundesland.