Reisen, Bordell, Haushalt: Das sind die Cluster in Österreich

1.510 am Donnerstag, 1.753 am heutigen Freitag. Die Infektionen in Österreich steigen in den vergangenen Wochen stark an. Noch vor einem Monat gab es in Österreich zwischen 400 und 500 Neuinfektionen pro Tag. Mittlerweile hat sich die Zahl verdreifacht.

Hauptverantwortlich an den Neuinfektionen sind diverse Cluster im Land. Der aktuell größte Cluster betrifft die Erstaufnahmestellen in Traiskirchen und Schwechat in Niederösterreich. Der Cluster ist zwar über die vergangenen Tage etwas kleiner geworden, doch am Donnerstag wuchs er wieder an. Aktuell meldet das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig 53 Infektionen in Traiskirchen und 24 Fälle in Schwechat.

Es ist aber nicht der einzige Cluster in Niederösterreich. In einer Produktionsfirma im Bezirk Neunkirchen gibt es aktuell 16 Infizierte. Im Zusammenhang mit einer Familienfeier in Krems wurden 13 Fälle gemeldet.