Doppelte Impfung reduziert auch Risiko für Long Covid deutlich

Die Forscher verwendeten Daten aus der Zoe Covid Study App, in der Menschen freiwillig ihre Symptome und ihren Impfstatus melden. Zwischen Dezember 2020 und Juli waren dies 1,2 Millionen Erwachsene mit einer Corona-Impfung und 971.504 mit doppelter Impfung. Nur 0,2 Prozent der doppelt geimpften Menschen gaben an, dass sie nach dem Stich eine Covid-Infektion bekamen. Von den 592 vollständig Geimpften mit Covid bekamen 31 (5 Prozent) Long Covid (also Symptome, die länger als einen Monat anhielten). In der Gruppe der Ungeimpften waren dies 11 Prozent.

Impfdurchbrüche

Sie fanden außerdem heraus, dass manche Gruppen ein höheres Risiko für so genannte Impfdurchbrüche haben, darunter ältere und gebrechliche Menschen und solche, die in sozial benachteiligten Gegenden leben. Das galt vor allem für Menschen, die nur einen Shot bekommen hatten.

Studienleiterin Claire Steves betonte, dass diese Risikogruppen rasch eine Booster-Impfung erhalten sollten.