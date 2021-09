Wien startet die dritte Impfrunde

Niederösterreich impft schon, andere Bundesländer folgen

In Niederösterreich ist der Startschuss zur dritten Runde bereits erfolgt. Zunächst sind ältere Menschen und Risikopatienten in Pflegeheimen und Kliniken an der Reihe. Ab Mitte September soll für alle ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen die Möglichkeit auf den dritten Stich bestehen.

In Oberösterreich und der Steiermark gibt es die Auffrischungsimpfung ab kommender Woche. Auch hier sind Alters- und Pflegeheime als Erstes dran. Salzburg startet am kommenden Wochenende.

Im Burgenland wartet man laut ORF noch auf die Aufklärungsbögen des Bundes. Diese seien eine wichtige Voraussetzung, Fragen der Zulassung und Haftung seien noch ungeklärt, sagt Impfkoordinator Markus Halwax.