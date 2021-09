Diese Bundesländer starten mit dem dritten Stich

Auch in der Steiermark wird ab kommender Woche ein drittes Mal geimpft. Einzig zu klären sei noch das Honorar der impfenden Ärzte, das auch rückwirkend abgerechnet werden kann. "Wenn der Bund die Haftungshürde endgültig überwindet und bei der Honorierung sowie Dokumentation vollständige Klarheit schafft, wird auch das Projekt 'Dritte Impfung' gelingen", sagte Ärztekammervizepräsident Dietmar Bayer bei einem runden Tisch mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) kündigte an: "Wir starten so rasch als möglich mit den Auffrischungsimpfungen. Mit unserem dualen System aus Impfstraßen und niedergelassenen Ärzten, sowie der Anmeldeplattform Hippo werden wir sehr rasch die Auffrischungsimpfungen durchführen können." Sie hoffe, dass sich weitere Unentschlossene für eine Erstimpfung entscheiden.

In Salzburg geht es am kommenden Wochenende los. Den Start machen Hochrisikopatienten und jene Ärzte und Krankenpfleger in den in den Spitälern, die einer hohen Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Ende September soll dann das weitere Gesundheitspersonal folgen - im niedergelassenen Bereich, aber auch wenn bereits sechs Monate seit der letzten Impfung verstrichen sind.

Im Burgenland wartet man laut ORF noch auf die Aufklärungsbögen des Bundes. Diese seien eine wichtige Voraussetzung, Fragen der Zulassung und Haftung seien noch ungeklärt, sagt Impfkoordinator Markus Halwax.

Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) warnte: "Die Entwicklung der Infektionszahlen der vergangenen Wochen zeigen uns eindringlich, dass wir die Corona-Pandemie keineswegs überwunden haben. Umso wichtiger ist es, dass sich möglichst viele Menschen dauerhaft schützen und somit auch einen solidarischen Beitrag für andere leisten."