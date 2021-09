AGES-Mediziner: "Die Impfrate wird über den Lockdown entscheiden"

Was den Klimawandel betrifft betreiben wir außerdem auch ein Monitoring von hitzebedinger Übersterblichkeit - wie viele Menschen also zusätzlich durch extreme Hitzewellen versterben. Das alles liefert auch Grundlagen für politische Maßnahmen zur Reduktion der jeweiligen Risiken.



Sie haben viel Erfahrung in tropischen Ländern durch Ihre Arbeit für „Ärzte ohne Grenzen“. Die Weltgesundheitsorgansation ruft die Industriestaaten dazu auf, Impfstoffe gerecht zu verteilen – wichtiger als Drittstiche für alle in Industrieländern sei es, weltweit die Zahl der Menschen mit zwei Impfungen zu erhöhen. Wie sehen Sie das?

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß, wie schwer es in vielen sogenannten Entwicklungsländern ist, an sichere Medikamente und Impfstoffe zu gelangen. Deshalb verstehe ich den Aufruf der WHO, die sich um die Weltgesundheit sorgt und darauf drängt, dass möglichst viele Menschen zumindest eine oder zwei Impfungen gegen Covid-19 erhalten. Denn vermutlich wird die Pandemie erst vorbei sein, wenn sie weltweit vorbei ist. Gleichzeitig hat aber die Politik natürlich die Verantwortung, einen vorherzusehenden Schaden von seinen Bürgern abzuwenden. Daher kann ich auch nachvollziehen, wenn in Europa alles dafür getan wird, möglichst vielen Menschen nach gewissen Prioritäten eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen.



Haben Sie den Eindruck, dass in wohlhabenden Ländern wie Österreich der Wert von hochwertigen Impfstoffen oft nicht ausreichend geschätzt wird?

Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Der Wert eines einfachen Zugangs zu einem sicheren, gut geprüften und wirksamen Impfstoff kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wobei Impfungen teilweise sicherlich auch ein Opfer ihres eigenen Erfolges geworden sind. Der Anblick einer durchgemachten Kinderlähmung ist - durch die Impfung - aus unserem Alltag verschwunden, und damit vielleicht auch oft aus dem Bewusstsein.