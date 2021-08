Ungeimpfter US-Lehrer ohne Maske infiziert 18 Kinder und 8 Erwachsene

"Dieser Ausbruch zeigt die erhöhte Übertragbarkeit der Delta-Variante und ihr Potenzial für eine rasche Ausbreitung", schreibt die CDC.

Angesichts steigender Infektionszahlen auch unter Kindern in den USA appellierte jetzt die US-Kinderspitäler in einem ganzseitigen Inserat in der New York Times, dass jeder, der sich impfen lassen kann, impfen lässt und in den Klassenräumen Masken getragen werden.

Aber auch in Deutschland, besonders in Nordrhein-Westfalen, warnen Mediziner, dass sich die Corona-Lage unter Kindern und Jugendlichen "dramatisch" entwickle. "Eine Altersgruppeninzidenz in NRW von bis zu>700 stellt eine große Gefahr dar. Das Kinder selten schwer krank werden, bedeutet umgekehrt nicht, dass das Virus unbedenklich für sie ist", schrieb etwa der frühere Oberarzt der Ärztlichen Leitung des Rettungsdienst Berlin und jetztige Grüne Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen auf Twitter.