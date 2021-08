US-Experte über Delta: Fast so, als hätten wir eine neue Pandemie

„Alles was wir über das Coronavirus zu wissen glaubten, muss überarbeitet werden. Es ist fast so, als hätten wir eine neue Pandemie“, sagt der Direktor der US-Forschungsagentur National Institutes of Health, Francis Collins, in der Washington Post von Dienstag. Für die nächsten Monate müsse man sich auf einige Schwierigkeiten einstellen.

Durch die Ausbreitung der Delta-Variante ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA zuletzt wieder stark gestiegen. Besonders angespannt ist die Lage in Staaten mit geringer Impfquote. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC ist etwa die Hälfte der gesamten Bevölkerung voll geimpft.