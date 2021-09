Mehr als 500 Covid-Patienten liegen seit gestern in Österreichs Spitälern, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kündigte am Montag einen detaillierten Plan für den Herbst an - freilich noch ohne zu verraten, wie genau die Fallzahlen nun wieder eingedämmt werden sollen.

Denn die vierte Welle, sie ist auch angesichts rund 60 Prozent Durchimpfungsrate in Österreich - in vollem Gange. Von Dienstag auf Mittwoch wurden nun 1.848 neue Fälle registriert. Das ist der höchste Wert seit Ende April und der höchste bislang in der vierten Welle. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit weiter - sie liegt mit den nunmehrigen Zahlen bei 112,05.

Damit gibt es aktuell 15.917 aktive Fälle.

Zudem gab es drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Insgesamt wurden in Österreich 10.775 Covid-Todesfälle registriert.

Auch die Zahlen in den Spitälern steigen aktuell signifkant an. Seit dem gestrigen Sprung auf knapp über 500 Patienten kamen noch einmal 35 neue Patienten hinzu. Österreichweit gibt es damit 545 Corona-Patienten, die meisten davon (155) in Wien, gefolgt von Niederösterreich (102) und Oberösterreich (96).

Das Impftempo nimmt indes immer weiter ab. 15.911 Impfungen wurden wurden am Dienstag durchgeführt. Insgesamt haben mit Stand gestern 5.506.238 Menschen (61,64% der Gesamtbevölkerung) haben eine Corona-Schutzimpfung erhalten, davon haben 5.206.024 Menschen (58,28%) einen vollständigen Impfschutz.