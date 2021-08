Brisanter Rechtsstreit um PCR-Tests für Schulen

Das neue Schuljahr hat noch gar nicht begonnen, da gibt es schon große Aufregung um die bevorstehenden PCR-Testungen an den Schulen. Die Firma Lifebrain, Gurgeltest-Anbietereiner der größten Laborbetreiber Österreichs, hat das Bundesverwaltungsgericht angerufen, um zwei laufende Ausschreibungsverfahren in Sachen PCR-Tests für Schulen „für nichtig erklären“ zu lassen.

Zugleich hat Lifebrain zwei einstweilige Verfügungen beantragt, weil das Labor vermutet, durch eine rechtswidrige Ausschreibung um einen Großauftrag umzufallen. Geht es doch bei den zwei Ausschreibungen um ein Auftragsvolumen in Höhe von insgesamt etwa 340 Millionen Euro.

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stehen das Bildungsministerium, Minister Heinz Faßmann und die Bundesbeschaffung GmbH (BBG), die für den Bund Ausschreibungen und Einkäufe abwickelt. So hat Faßmann am 24. August PCR-Tests des Salzburger Unternehmens Novogenia präsentiert, die in den Schulen zur Anwendung kommen sollen. Und das, obwohl die Angebotsfrist der Ausschreibung angeblich erst am 6. September endet, so der Vorwurf.