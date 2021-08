Dreimal so viele Intensivpatienten in Österreich wie 2020

Die vierte Welle nimmt deutlich früher an Fahrt auf als die zweite Welle im vergangenen Herbst, wie die Statistik zeigt. Wurden vor genau einem Jahr 181 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wurden von Sonntag auf Montag 1.120 neue Corona-Infektionen registriert. Das mag noch kein Grund zur Sorge sein, doch ein Blick auf die Zahl der belegten Intensivbetten verrät: Schon jetzt liegen dort österreichweit etwa dreimal so viele Patienten in stationärer Behandlung wie noch vor einem Jahr.

122 Patienten befinden sich, Stand heute, österreichweit in den Intensivstationen. Mehr Patienten mussten zuletzt Anfang Juni intensiv behandelt werden. Am 30. August 2020 waren es nur 30 Intensivpatienten gewesen.

Die meisten von ihnen werden aktuell in Wien behandelt, nämlich 41. Im Vorjahr waren es erst 13 gewesen. Auch in Oberösterreich (26) und Niederösterreich (24) ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr klar gestiegen. In Niederösterreich waren es 2020 zu diesem Zeitpunkt nur zehn Intensivpatienten, in Oberösterreich sogar nur vier - also etwa ein Fünftel.