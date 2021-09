Ex-Minister Anschobers Ideen für höhere Impfquoten

Es brauche jetzt Aktionen, die auf die Zielgruppen zugeschnitten und "noch näher an den Bürgern dran sind", sagt Anschober. Und da könne man durchaus zu "unorthodoxen Methoden" greifen. In Wien wird beispielsweise in Supermärkten geimpft, im Stephansdom oder kürzlich bei einem Rockkonzert. Anschober: "Solche Aktionen schaffen auch die nötige Aufmerksamkeit für dieses wirklich wichtige Thema."

Der frühere Gesundheitsminister glaubt, dass es oft nicht am Willen scheitere, sondern an der Umsetzung: Manche Menschen würden sich schwer tun, einen Impftermin zu organisieren. Spanien habe dafür eine Lösung gefunden, schildert Anschober: Ungeimpfte Bürger wurden direkt von der Regierung angeschrieben. Sie bekommen eine Einladung mit einem Impftermin. "Es ist leichter, mitzumachen, wenn schon alles organisiert ist. Und es ist schwieriger, auszusteigen“, so der Gedanke.

Anschober hütet sich aber davor, seinem Nachfolger Wolfgang Mückstein Ratschläge zu erteilen oder aktuell brisante Fragen wie die 1-G-Regel zu kommentieren. „"Wir haben einen sehr guten Gesundheitsminister, ich mische mich da nicht ein", sagt er. Er gibt sich überzeugt, dass von offizieller Stelle noch eine Impfkampagne mit der notwendigen Zielgruppenorientierung durchgeführt werden wird.