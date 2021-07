Anschober will Vorschläge von "den g'scheiten Verfassungsjuristen"

Wichtig sei, dass die Bevölkerung rasch durchgeimpft werde – Ziel müsse eine Quote von 85 Prozent sein. „Nie war der Zugang zu Impfstoffen so einfach. Es wäre ein Fehler, die Chance zu versäumen“, so sein Appell an die Bevölkerung. Vieles erinnert noch an den Gesundheitsminister aus der Hochphase der Pandemie: Mit weißem Hemd sitzt er schnurgerade da, die Hände am Tisch verschränkt, davor liegen gestapelt ein dickes Notizbuch und sein Handy. Fehlt eigentlich nur die Grafik mit den Infektionskurven.

Dass die Zahlen in Österreich im Frühsommer so rapide gesunken sind, habe ihn selbst überrascht, sagt er. Ob er manchmal den Zeitpunkt seines Rücktritts bereut? Nach Monaten der Lockdowns, die Anschober durchzudrücken hatte, ließen sich Kanzler Sebastian Kurz und der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zuletzt für die Öffnungen und den Impffortschritt feiern. Auch da muss Anschober lachen. Allerdings nicht mehr ganz so laut.