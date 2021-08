Corona-Impfung ohne Anmeldung lockte in Wien 78.000 Menschen an

Wien impft seit geraumer Zeit auch unkompliziert ohne Anmeldung. Möglich war oder ist das Abholen eines Stiches sowohl in Impfzentren als auch an eher ungewöhnlichen Orten wie Supermärkten, beim Impfboot an der Alten Donau, im Stephansdom oder beim Filmfestival am Rathausplatz.

Wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag mitteilte, haben bisher 78.162 Personen das Spontanangebot angenommen. Nun werden unter anderem die Schulen ins Visier genommen.