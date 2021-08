Neue Covid-Pläne der Regierung für den Herbst – aber welche?

Der September ist da, der Sommer scheint vorbei, die Pandemie hat uns weiter fest im Griff. Der August lag um 0,8 °C unter dem langjährigen Schnitt, die Österreicher blieben also lieber indoor – was das Infektionsrisiko erhöht. Am Dienstag wurde vermeldet, dass wieder mehr als 500 Covid-19-Patienten im Krankenhaus sind. 130 davon auf Intensivstationen – vor einem Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt nur 31.

Die Politik bleibt bisher aber gelassen – obwohl kommuniziert wurde, Fehler vom vergangenen Sommer nicht wiederholen zu wollen. Damals reagierte die Bundesregierung nur zögerlich, ab November musste sie dann panisch das Land zusperren. Es gab eine Übersterblichkeit.

Aber laufen wir jetzt wieder in ein Desaster?