„Wird das Fenster rot, bist du mit Corona schwanger“, erklärte die 16-jährige Michal an der Haltestelle zum Schulbus in Holon bei Tel Aviv grinsend ihren Freundinnen. Das weiße Kästchen in ihrer Hand ist ein Schnelltest für Zuhause. Alle 3 bis 16-Jährigen in Israel, auch Geimpfte oder Genesene, sollten einen erhalten. Denn am Mittwoch hat in Israel für 2,4 Millionen Kinder das neue Schuljahr begonnen. In über 5.000 Schulen und in fast allen Klassen mit Frontalunterricht. „Unsere Kinder haben ein Recht auf unbehinderte Lernfreiheit“, bekräftigte Erziehungsministerin Yifat Schascha-Biton ihre von vielen Eltern und Ärzten kritisierte Entscheidung.