Dunkelziffer: Popper geht von aktuell bis zu 5.000 Neuinfektionen pro Tag aus

Simulationsforscher Niki Popper geht aufgrund aktueller Berechnungen, in denen die Dunkelziffer inkludiert ist, davon aus, dass sich in Österreich täglich zwischen 4.000 und 5.000 Menschen mit Corona infizieren. Der Simulationsforscher an der TU Wien sagt im Puls24-Interview, dass von einer "Epidemie der Ungeimpften und Ungenesenen" ausgegangen werden muss.

Am 7. Mai seien in Österreich halb so viele Menschen geimpft worden wie im gesamten August, so Popper. Der von der Regierung vielfach propagierte Impf-Turbo sei mehr als nur ins Stocken geraten: "Der Impfmotor hat nicht nur gestottert, sondern er ist um Erliegen gekommen".