In den Bundesländern wächst die Sorge um Impfmüdigkeit

Im hinteren Teil der Messehalle lassen sich die Grazer impfen, weiter vorne stellte sich die steirische Politikspitze, flankiert von obersten Ärztevertretern, am Donnerstag auf, um für die Covid-Impfung zu werben. Es herrsche eine „gewisse Impfmüdigkeit“, konstatierte ÖVP-Landeschef Hermann Schützenhöfer. „Die Zahl der Anmeldungen geht zurück, es gibt viele, die zum Termin nicht erscheinen.“ Jüngst verschoben laut Koordinator Michael Koren 40.000 von 140.000 angemeldeten Steirern ihre Buchungen, es ist Urlaubszeit.

Doch auch ohne diese Probleme zählt das Bundesland beim Impftempo zu den Langsameren: Laut Info-Plattform des Sozialministeriums lag die Steiermark am Donnerstag bei einer Erstimpfungsrate von 45 Prozent, nur in Oberösterreich und Wien ist sie noch niedriger; bei der Vollimmunisierung standen die Steirer an letzter Stelle. Im Bundesland selbst wird anders gezählt, nämlich rund 50 Prozent Erstimpfungsquote oder 560.000 erste Stiche. Aber dennoch, das ist noch weit weg vom Ziel, bis Ferienbeginn eine Quote von wenigstens 70 Prozent zu erreichen. Das wären also rund 700.000 zumindest mit der ersten Dosis versorgte Personen. Als impfbar gelten 1,1 Millionen Menschen ab zwölf Jahren.

Schützenhöfer, der am Sonntag laut über Impfpflicht für Kindergarten-Personal nachdachte, appellierte nun, den Ärzten, Wissenschaftern und der Impfung zu vertrauen. „Sonst könnte es ein böses Erwachsen geben“, warnte der Landeshauptmann. „Viele genießen die alte Freiheit und glauben, es ist vorbei. Aber Gnade uns Gott, wenn wir in Leichtsinn abgleiten und noch einmal in einen Lockdown taumeln.“ Die Impftermine sind seit Ende Mai für alle Altersgruppen ohne Priorisierung freigegeben.