Immer mehr aggressive Maskenverweigerer in Öffis

In den Alters- und Pflegeheimen in Oberösterreich werden ab sofort Corona-Auffrischungsimpfungen angeboten. Nachdem das Nationale Impfgremium für Personen ab 80 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 empfiehlt, organisiert die Sozialabteilung des Landes in Abstimmung mit dem Landeskrisenstab und der Abteilung Gesundheit die Auffrischungsimpfung in den Alters-und Pflegeheimen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

Die Auffrischungsimpfungen werden in Kooperation mit den jeweiligen Hausärzten und Hausärztinnen angeboten und durchgeführt.

Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitäts Klinikum, rät den Bewohner in den Heimen, das Angebot einer Auffrischungsimpfung anzunehmen, um für den Herbst und Winter vorbereitet zu sein. "Das persönliche Risiko für eine schwere Erkrankung wird durch die Impfung stark reduziert, das Risiko einer Übertragung auf andere wird zudem moderat reduziert", so Lamprecht.