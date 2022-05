Gewinn von BioNTech hat sich mehr als verdreifacht

Mit den Lockerungen von CoronabeschrĂ€nkungen in vielen LĂ€ndern hat sich das rasante Wachstum inzwischen aber verlangsamt. FĂŒr 2022 haben BioNTech und Pfizer unverĂ€ndert LiefervertrĂ€ge ĂŒber rund 2,4 Milliarden Impfdosen unterzeichnet. 2021 wurden rund 2,6 Milliarden Dosen ausgeliefert.

Der US-Impfstoff-Konkurrent Moderna hatte in der vergangenen Woche die Prognose fĂŒr sein Covid-19-Vakzin ĂŒber 21 Mrd. Dollar ebenfalls bekrĂ€ftigt. Dabei geht Moderna wegen der erwarteten Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen im Herbst fĂŒr die zweite JahreshĂ€lfte von höheren UmsĂ€tzen aus als im ersten Halbjahr. Das Unternehmen entwickelt einen Booster, der sich sowohl gegen das ursprĂŒngliche Coronavirus als auch die Omikron-Variante richtet.

Angepasster Impfstoff

BioNTech und Pfizer arbeiten an einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff. Sie gehen davon aus, in den kommenden Wochen erste Daten aus der im JĂ€nner begonnenen klinischen Studie veröffentlichen zu können. Die Studie wurde in der Zwischenzeit um mehrere neue Kohorten erweitert, darunter eine, die auch einen bivalenten Omikron-Impfstoff untersucht, der auch die ursprĂŒngliche Wuhan-Variante mit abdeckt.

UrsprĂŒnglich war BioNTech davon ausgegangen, dass der Omikron-Impfstoff im FrĂŒhjahr bereitstehen könnte. In Arbeit ist auch noch der Covid-Impfstoff fĂŒr Kinder unter fĂŒnf Jahren, zu dem BioNTech Daten aus der klinischen Studie ebenfalls in den kommenden Wochen erwartet.