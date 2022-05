Auch Uni Innsbruck nun ohne Maskenpflicht

Mit dem heutigen Montag hat sich auch die UniversitÀt Innsbruck unter jene Hochschulen eingereiht, in denen nun keine FFP2-Maskenpflicht mehr gilt. Ebenfalls bereits aufgehoben bzw. ausgesetzt haben sie die Uni Salzburg, die Technischen Unis (TU) in Graz und Wien, die Uni Graz, die WirtschaftsuniversitÀt, die UniversitÀt Klagenfurt, die Montanuni Leoben, die MusikuniversitÀt Wien, die Donau-Uni Krems und bei Lehrveranstaltungen auch die VeterinÀrmedizinische UniversitÀt.

Uni Innsbruck hat keine Maßnahmen mehr

An der Uni Innsbruck sind damit vorerst keine Covid-19-Maßnahmen mehr in Geltung, wie auf der Homepage der Uni betont wird. Allerdings wird das Maskentragen vom Rektorat weiterhin empfohlen, vor allem dann, wenn etwa Abstandhalten nicht möglich ist.

Im Hörsaal und bei PrĂŒfungen weiter Maske getragen werden muss dagegen an der Uni Wien, der Uni und der Kunstuni Linz, dem Mozarteum und an der Uni fĂŒr Bodenkultur (Boku). An der Akademie der bildenden KĂŒnste ist die Maske dann weiter verpflichtend, wenn ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, an der Kunstuni Graz auf allen VerkehrsflĂ€chen sowie wenn eine Person im Raum das wĂŒnscht. Auch an den Medizin-Unis in Innsbruck und Wien ist in den Lehrveranstaltungen weiter eine Maske zu tragen. An der Medizin-Uni Graz ist das nur der in jenen Bereichen der Fall, wo ein Patientenkontakt stattfinden kann.

Das Covid-19-Hochschulgesetz ĂŒberlĂ€sst die Festlegung der Corona-Regeln den einzelnen Hochschulen. Dementsprechend unterschiedlich sind sie in Sachen Maske auch ausgestaltet.