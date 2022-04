Peking in Panik: Droht ein Lockdown wie in Schanghai?

Am Dienstag wurden für ganz Peking zwar nur 33 Neuinfektionen gemeldet, 20 davon in Chaoyang, wo sich auch das Botschaftsviertel befindet und viele Ausländer wohnen. Doch Chinas Null-Covid-Politik löste bei den 21 Millionen Einwohnern der Hauptstadt Panik aus, da alle wissen, was in Schanghai passiert ist. Dort hungern viele Menschen und begehen in ihrer Verzweiflung lieber Selbstmord, bevor sie in Elendsquartieren, genannt Covid-Stationen, abgesondert werden.

Doch das Regime bleibt bei seiner Null-Covid-Politik, koste es, was es wolle.

„Das Virus hat sich seit einer Woche unentdeckt in der Stadt verbreitet“, teilte die Pekinger Stadtverwaltung mit. Die Lage sei „akut und düster“.

Bisher noch kein Lockdown

Einen Ausbruch wie in Schanghai, wo trotz des wochenlangen Lockdowns zuletzt immer noch 16.000 Fälle pro Tag gemeldet wurden, wollen die Behörden in Peking unbedingt verhindern. Von einem Lockdown ist in den Verlautbarungen der Stadtverwaltung bisher zwar nicht die Rede.