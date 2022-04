Shanghai hungert: Trotz Lockerungen kein Lockdown-Ende in Sicht

Hat die Regierung dem Zorn des Volkes nachgegeben?

Schreie und Gesänge in der Nacht, kleinere Ausbrüche aus der Quarantäne und viel, viel Unmut in den sozialen Medien: Der Lockdown und vor allem der Hunger hat breiten Zorn in der Bevölkerung über Shanghai hinaus hervorgerufen, wie er im modernen China selten zu sehen war. Sind die plötzlichen Lockerungsschritte vom Montag nun also ein Versuch der Machthaber in Peking, das eigene Volk zu befrieden?

"Ich sehe keine ernsthaften Signale, wonach die Regierung in Peking hier dem Druck der Bevölkerung nachgeben würde", sagt Valarie Tan, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mercator Institut für China-Studien, zum KURIER. Der Lockdown sei zwar in manchen Stadtteilen gelockert worden, "aber nur unter strengen Voraussetzungen. Und jedes Mal, wenn in einer dieser Nachbarschaften jemand positiv getestet wird, werden sie sofort wieder geschlossen werden."

Dass die Vereinigten Staaten am Dienstag einen Großteil der US-Diplomaten aus Shanghai abgezogen haben, zeige, "dass auch sie einen verlängerten Lockdown erwarten", meint Tan. Die Regierung werde auch künftig an der Null-Covid-Strategie festhalten, auch wenn die steigenden Zahlen trotz des Lockdowns beweisen würden, dass es "wissenschaftlich unmöglich" sei, dem Virus so beizukommen: "Die Omikron-Variante ist extrem infektiös und Shanghai ist nicht nur die größte Stadt Chinas, sondern auch die am dichtesten besiedelte."