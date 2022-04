Leben im Shanghai-Lockdown: "Davor habe ich mehr Angst als vor Covid"

Ein Ende ist nicht in Sicht: Nirgendwo in der Volksrepublik gab es seit Ausbruch der Pandemie so viele Covid-Fälle wie jetzt gerade in Shanghai, auch nicht in Wuhan, wo das Virus einst seinen Anfang nahm. 17.007 Fälle waren es am Mittwoch. Obwohl das im internationalen Vergleich nicht viel ist, hält das Gesundheitsministerium an der Null-Covid-Strategie fest und will am Montag über eine erneute Verlängerung des Lockdowns entscheiden.