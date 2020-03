Shanghai nach der Corona-Krise: Wenn eine Geisterstadt erwacht

Chinesen verbringen aktuell so viel Zeit in den sozialen Medien wie nie zuvor, selbst normalerweise unpolitische Bürger wurden dort in der wochenlangen Quarantäne zunehmend sensibilisiert: Durch Videos von Beamten, die Quarantänemaßnahmen auf brutale Weise umsetzen. Aber auch durch kritische Beiträge, die vor den Augen von Millionen von Nutzern gelöscht werden, denn die Zensoren der Regierung sind durch die Flut an Kritik im Netz langsamer geworden.

Besonders deutlich wurde das am 6. März, als Sun Chunlan, eine der ranghöchsten Politikerinnen des Landes, bei ihrem Besuch in Wuhan von erbosten Bürgern aus deren Wohnhaus heraus angeschrien wurde. Sie klagten über die Lügen der Regierung und die mangelhafte Versorgung während der Quarantäne. Das Video ging viral, mehrere Millionen Chinesen hatten es innerhalb kürzester Zeit gesehen, weshalb letztlich sogar TV-Sender gezwungen waren, es auszustrahlen.