Coronavirus: Vom Leben in der Geisterstadt

Wie wird es weitergehen? „Wir verlassen uns nicht auf die offiziellen News, denn wir glauben, dass eine gesunde Gesellschaft mehr als eine Nachrichtenquelle braucht,“ sagt Chen Lu Cheung.

Wie das in der Volksrepublik funktioniert? Millionen Internetnutzer nutzen VPN-Tunnel, also Programme, die ihre Handysignale verschleiern, um so die Sperren der Zensur umgehen zu können. Denn nicht nur chinakritische Webseiten oder Nachrichtenportale sind hier gesperrt, sondern auch westliche soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube oder selbst die einfache Google-Suchmaschine. Die chinesischen Alternativen namens Weibo oder WeChat sind alle fest in der Hand der Zentralregierung.

Erstmals hört man leise regierungskritische Stimmen

„Es gibt kein Vertrauen in die offiziellen Nachrichten. Wir verstehen auch nicht, warum die Sicherheitsvorkehrungen hier so hart sind. Schließlich hat es die die meisten Todesfälle in der Hubei-Region gegeben, das ist fast tausend Kilometer entfernt. Hier in Shanghai sind zwei Menschen gestorben, da ist die Grippe in Österreich wesentlich gefährlicher“, sagt Kaltenberger. „Wieso muss deswegen die ganze Stadt stillgelegt werden? Die Gerüchteküche brodelt. Meine chinesischen Kollegen haben alle Angst, dass man ihnen nicht die Wahrheit erzählt.“

Das bestätigt auch Ping Yihou, ein ehemaliger Manager: „Alle sind wütend, dass die Untätigkeit der lokalen Regierung in Hubei die Krankheit verzögert und so schwere Verluste verursacht hat. Shanghai ist zwar kein Epidemie-Gebiet, allerdings lebt man so als ob.“