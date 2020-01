Coronavirus trifft auch österreichische Firmen in China

Auch viele österreichische Unternehmen mit Niederlassungen in China sind von den Maßnahmen der Regierung betroffen. Gänzlich unklar ist zum Beispiel, wer für den verlängerten Urlaub der Angestellten aufkommen soll und ob es Zuschüsse vonseiten der Regierung geben wird. „Dazu gibt es noch keine Details“, meint Glatz. „Alles ist in der Schwebe.“

Bei der Voestalpine, die 3.000 Mitarbeiter an rund 30 Standorten in China beschäftigt, werden „alle nicht unbedingt notwendigen Dienstreisen“ eingestellt, wie Unternehmenssprecher Peter Felsbach dem KURIER erklärt. Expats, also Mitarbeiter, die in China tätig sind, aber keine chinesischen Staatsbürger sind, dürfen zudem auf Firmenkosten vorerst in ihre Heimat zurückkehren. „Mitarbeiterschutz steht an oberster Stelle“, sagt Felsbach.