Coronavirus: "Keine Sicherheitsmaßnahmen" am Flughafen Wien

Das Coronavirus hält nicht nur die Medienlandschaft, sondern auch die heimische Tourismusbranche in Atem. Touristiker rechnen mit einem "Knick" bei Wien-Reisenden aus China, vor allem da die chinesische Regierung heimische Reiseagenturen anhält, keine Pauschalreisen mehr zu verkaufen.

Am Wiener Flughafen spürte man am Montagvormittag noch "keine Rückgänge der Passagierzahlen aus China", wie Sprecher Peter Kleemann zum KURIER sagte. Inzwischen seien aber die ersten Stornierungen von chinesischen Reisegruppen bei den Austrian Airlines eingegangen, wie AUA-Sprecher Peter Thier dem KURIER gegenüber bestätigt: "Wir fangen an, das zu spüren." In welchem Ausmaß, sei noch nicht abzusehen.