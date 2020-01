Börsen-Panik: Wie wirkt sich Coronavirus auf Weltwirtschaft aus?

Auch wenn die Börsianer nervös sind, wird die Weltwirtschaft vom Coronavirus wohl nicht angesteckt werden, einzelne Länder und Regionen werden aber unter den Auswirkungen leiden. Vietnam und Thailand etwa müssen befürchten, dass weniger Touristen aus China kommen. Chinesen stellen in diesen Ländern mehr als ein Viertel der Urlaubsgäste.

In Österreich machte sich der Reise-Rückgang aus dem Reich der Mitte am Montagvormittag erstmals bemerkbar: Mehrere Reisegruppen hätten bei den Austrian Airlines angerufen und bereits gebuchte Flüge storniert. "Wir fangen an, das zu spüren", sagte AUA-Sprecher Peter Thier gegenüber dem KURIER.