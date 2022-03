Lockdown-Chaos in Shanghai: Hausarrest für 26 Millionen

Über die größte Stadt Chinas, in der mit knapp 26 Millionen Einwohnern mehr als dreimal so viele Menschen leben wie in ganz Österreich, ist seit Sonntag ein knallharter Lockdown verhängt worden. Schuld daran ist die Rekordzahl an Neuinfektionen: Mehr als 6.000 Menschen seien in Shanghai alleine am Mittwoch positiv getestet worden. Zum Vergleich: In Österreich waren es am Mittwoch ganze 34.743 Neuinfektionen.

Doch für die chinesische Regierung gibt es inzwischen keinen Weg mehr zurück vom harten Umgang mit der Pandemie.