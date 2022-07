Großer Andrang auf den vierten Stich + Warum die Quarantäne-Regeln vorerst bleiben

In der ehemaligen portugiesischen Kolonie Macau, seit 1999 Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China, wurden seit Mitte Juni über 850 Neuinfektionen registriert, allein am Montag kamen 68 neue Fälle binnen 24 Stunden dazu. Rund 12.000 Menschen sind derzeit in Quarantäne.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollen die rund 650.000 Einwohner der Halbinsel diese Woche dreimal getestet werden. Verwalter China fährt in Macau seine bekannte "Zero-Covid" Politik, allerdings nicht ganz so streng wie etwa am Festland. So sind behördliche Einrichtungen wie Schulen, Parks und Sportstätten größtenteils geschlossen. Von Schließungen ausgenommen allerdings sind Casinos - sie dürfen weiterhin geöffnet haben, ist doch ein Großteil der Bevölkerung direkt oder indirekt von deren Betreiben abhängig. 80 Prozent der Einnahmen der Insel lukriert das Glücksspiel.