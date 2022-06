Deutscher Gesundheitsminister: "Die Corona-Sommerwelle ist da"

Am Mittwoch ist der Covid-Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, ist positiv auf Corona getestet worden. Er weise milde Symptome auf, teilt das National Institutes of Health mit. Fauci ist der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und in den USA wegen zahlreicher Auftritte während der Pandemie bekannt.Der amerikanische Kontinent verzeichnet nach

Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation PAHO einen deutlichen Anstieg an Corona-Infektionen. In der vergangenen Woche kletterten die Zahlen demnach insgesamt im Wochenvergleich um elf Prozent nach oben. 1,2 Millionen Neuinfektionen und 4069 weitere Tote wurden registriert. Allein in Südamerika gab es für sich genommen einen Anstieg um 20 Prozent.

Die USA wiederum meldeten zwei Prozent mehr Hospitalisierungen und 4,2 Prozent mehr Einweisungen auf Intensivstationen. In Mexiko schnellte die Zahl der Infektionen mit über 31.000 Fällen um 71 Prozent nach oben. Zentralamerika verbuchte bei den Neuinfektionen und Totenzahlen einen Rückgang um etwa ein Drittel, nachdem der vorangegangene PAHO-Bericht für das Land noch den höchsten Anstieg bei den Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankungen ausgewiesen hatte. Von den 34 Ländern und Territorien in Amerika mit verfügbaren Daten nahmen die

Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 in 15 von ihnen im Laufe der letzten Woche zu. Die Einweisungen auf die Intensivstation stiegen in zehn Ländern und Territorien. Die Gesundheitssysteme kämen mit der Entwicklung aber zurecht, weil die meisten Menschen in der Region geimpft seien