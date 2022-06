So viele Menschen haben sich bereits den vierten Stich geholt

"Lebendes Dokument"

Der Unterschied ist in den Zahlen bereits merkbar: In der neuen Auswertung gelten 80.735 Menschen nach wie vor als geimpft, bei denen das Impfzertifikat bereits abgelaufen ist. Dementsprechend ist die Durchimpfungsrate der Bevölkerung gemäß der neuen Berechnungsweise etwas höher als nach der alten Berechnung: Aktuell gelten 62,5 Prozent der Menschen in Österreich als gemäß der Empfehlung geimpft, aber nur 61,6 Prozent haben ein nach wie vor gültiges Impfzertifikat.

Sollte das Impfgremium eine Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung auch der jüngeren Altersgruppen aussprechen, dann würde die Durchimpfungsrate der Bevölkerung entsprechend sinken. Darauf verweist auch das Gesundheitsministerium in einer Aussendung am Mittwoch: "Die NIG Empfehlung ist ein lebendes Dokument, welches stets an die aktuellsten epidemiologischen Entwicklungen angepasst wird. Die Änderung der Methodik zur Berechnung der Durchimpfungsrate gewährleistet somit, dass auch die kommunizierten Durchimpfungsraten laufend an die aktuellen epidemiologischen Entwicklungen angepasst werden", heißt es darin.

Veröffentlicht wurden die neuen Impfzahlen vorerst nur als offene Datensätze - die Darstellung am Impfdashboard des Ministeriums wurde noch nicht angepasst.