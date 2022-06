Impfen vor dem Reisen: Zehn wichtige Fragen und Antworten

Worauf ist bei den Standardimpfungen, "dem Basispaket", zu achten?

Zunächst einmal auf die Vierfach-Impfung Diphtherie-Keuchhusten-Polio-Tetanus. Sie sollten alle zehn Jahre aufgefrischt werden. "Diphtherie und Tetanus sind Erkrankungen mit hoher Sterblichkeit, nicht wie bei Covid mit unter einem Prozent, sondern mitunter im zweistelligen Prozentbereich", sagt Laferl. "Seit 30 Jahren bin ich an der Klinik in Favoriten tätig, und habe keine Diphtherie-Fälle gesehen, aber in den vergangenen sechs Monaten waren es gleich drei." Zum Jahreswechsel war es ein Fall von Hautdiphtherie, "die im Vergleich zur respiratorischen (die Atemwege betreffenden, Anm.) Diphtherie relativ harmlos ist".

Ganz anders die beiden Fälle an respiratorischer Diphtherie in den vergangenen Wochen, von denen einer tödlich verlief: Innerhalb einer Woche hat sich der Zustand eines gesunden jungen, aber ungeimpften Mannes so verschlechtert, dass er verstarb.

Pertussis wiederum sei für Erwachsene zwar sehr unangenehm und kann zu wochenlangem Husten führen, ist für Erwachsene aber nicht gefährlich: "Bei Neugeborenen hingegen ist die Sterblichkeit hoch - und diese stecken sich bei den Erwachsenen an."