Starkes Übergewicht: Neue Medikamente werden das Abnehmen erleichtern

Ein völlig neuer Ansatz ist im Tierversuch Forschenden der Universitäten Köln und Münster sowie der Yale University (USA) gelungen, wie es in einer Aussendung der Uni Köln heißt: Sie konnten zeigen, dass über eine Nervenzellen im Hypothalamus (Gehirnbereich im Zwischenhirn, der u.a. die Bildung von Hormonen reguliert) die Erregbarkeit von Nervenzellen in der Hirnrinde gesteuert wird, was die Nahrungsaufnahme stimuliert. Der entscheidende Schritt dieses sogenannten "LPA-Signalwegs" wird durch ein bestimmtes Enzym (Autotaxin) kontrolliert. Erhalten jetzt Mäuse einen Wirkstoff, der dieses Enzym hemmt, kann ihr Suchtverhalten nach Nahrung im Anschluss an eine Fastenperiode reduziert werden. Adipöse Mäuse wiederum verloren bei einer andauernden Gabe dieser Hemmstoffe nachhaltig an Gewicht.

Menschen, bei denen der Signalweg zur Steuerung der Nervenzellen in der Hirnrinde gestört ist, sind laut dem Forschungsteam öfter übergewichtig und auch öfter an Diabetes Typ II erkrankt. Die Erkenntnisse könnnten zur Entwicklung neuer Medikamente gegen starkes Übergewicht führen, sind die Forscher überzeugt.

Erfolge mit Diabetes-Medikament

Während dieser oben beschriebene Ansatz noch länger benötigen wird, bis er in der Praxis ankommen wird, ist eine andere Entwicklung bereits viel weiter, wie eine kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie zeigt: Der gegen Diabetes Typ II in den USA eingesetzte Wirkstoff Tirzepatid hat in einer US-Studie Adipositas-Patienten geholfen, deutlich Gewicht zu reduzieren: Im Schnitt haben die Studienteilnehmer (durchschnittliches Ausgangsgewicht: 105 kg) je nach Dosierung des Wirkstoffs (5 mg, 10 mg, 15 mg) über 72 Wochen zwischen 15 und und rund 20 Prozent ihres Gewichts abgenommen. 57 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Gruppen mit 10 mg und 15 mg haben 20 Prozent oder mehr ihres Gewichts reduziert, im Vergleich zu drei Prozent in der Placebo-Gruppe. Ein Drittel der Probandinnen und Probanden mit der höchsten Medikamentendosis schaffte es, das Gewicht um 25 Prozent und mehr zu senken.