Jeder Zweite zu dick: Volkswirtschaft leidet unter Fettleibigkeit

Häufiger in Krankenstand

Übergewichtige sind im Schnitt sechs Tage mehr pro Jahr in Krankenstand als Normalgewichtige, Adipöse um 13 Tage mehr als Normalgewichtige. Die Ausfälle für Betriebe aufgrund von Krankenständen belaufen sich demnach auf 1.421 Euro für Übergewicht und 3.079 Euro für Adipositas pro Person und Jahr.

Übergewicht und Fettleibigkeit sorgen zudem für mehr Frühpensionen und höheren Pflegebedarf im Alter, da etwa das Risiko für Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Erkrankungen des Muskel-Skelettapparats zunimmt. Auch steigt das Risiko für Leber- und Tumorerkrankungen, wobei die Heilungsaussichten bei stark Übergewichtigen schlechter ausfallen als bei Normalgewichtigen.

In der Arbeitsbevölkerung könnten laut Biach 800 bis 1.400 Euro an Mehrkosten pro Jahr und Person reduziert werden, wenn durch Bewegung und Ernährung Übergewicht vermieden würde. An Pensionszahlungen durch Berufsunfähigkeitspension seien es in Summe vier Millionen Euro oder 17.220 Euro pro Person, die sich aus Übergewicht und seinen Folgen begründen. Nicht zuletzt in der Pflege wirke sich Fettsucht kostenintensiv aus, mit 2,9 Milliarden an Pflegekosten insgesamt bzw. davon eine Milliarde für Pflegegeld sei "die budgetäre Belastung besonders übergewichtig". Pro Person und Jahr könnten 5.885 Euro an Pflegegeldausgaben durch präventives Verhalten vermieden werden, wurde betont.

Gesunde Ernährung reicht nicht

Die Rufe nach gesunder Ernährung, allen voran mediterrane Kost, die seit Jahren empfohlen wird, sowie nach Bewegung und Sport, seien nicht immer zielführend, meinte Ernährungsmediziner Kurt Widhalm. "Adipositas ist eine Krankheit, deren Behandlung wenig erfolgreich ist. Wesentlicher sind die Konzepte der Prävention, vor allem schon im Kindes- und Jugendalter."

Schon jetzt sind 28 Prozent der Kinder zwischen fünf und neun Jahren übergewichtig, bei den Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren sind es 26 Prozent - damit liegt Österreich über dem EU-Schnitt von 24 Prozent. Covid-19 hat das nicht verbessert: Laut aktueller Studie haben Kinder während des ersten Pandemiejahres im Schnitt um 1,8 Kilogramm mehr zugenommen als im Jahr davor.

Widhalm sieht in seiner Praxis regelmäßig Kinder, die in jungen Jahren unter Bluthochdruck und Diabetes leiden, weil sie bereits mit 14 Jahren 140 Kilogramm oder mehr wiegen. Widhalm: "Oft hilft nur noch ein operativer Eingriff. Wenn ein Kind einmal so stark übergewichtig ist, leidet es möglicherweise unter Knorpelschäden und Knochenmarksödemen – Sport ist oft gar nicht möglich."

In Österreich fehle es allerdings an strukturierten Programmen zur Prävention, die insbesondere im Alter von sechs bis zehn Jahren erfolgreich seien, so Widhalm. Ein Euro, der in Maßnahmen zur Prävention investiert wird, würde aber einen ökonomischen Rückfluss von sechs Euro generieren. Dazu brauche es mehr Anreizsysteme, etwa gekoppelt an finanzielle Leistungen wie beim Mutter-Kind-Pass oder steuerliche Erleichterungen.