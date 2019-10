Adipositas: „Niemand sucht sich das freiwillig aus“

Wie kann man Adipositas vorbeugen?

Auf persönlicher Ebene sind Vorbilder bei Ernährung und Bewegung wichtig. In- und außerhalb von Schulen braucht es mehr Bewegungsangebote. In „Wasserschulen“ gibt es keine zuckerhältigen Getränke mehr. Das Gesundheitsministerium arbeitet mit der Lebensmittelindustrie daran, den Zuckergehalt in Milchprodukten, Getränken und Cerealien zu senken.

Hat Adipositas mit Willensschwäche zu tun?

Nein, es ist keine Frage des Willens und der Motivation. Den starken Anstieg der Zahl adipöser Menschen kann man nicht mit plötzlich fehlendem Willen erklären, es sind vielmehr die Veränderungen der Umwelt der entscheidende Faktor. Adipositas ist auch nichts, was man sich freiwillig aussucht. Jemandem zu sagen „du bist zu dick, iss nicht so viel“ bringt deshalb gar nichts – das stigmatisiert die Betroffenen nur und kann dazu führen, dass sie noch mehr essen und sich zurückziehen. Vielmehr braucht es einen sensiblen Umgang und unterstützende Beratungs- und Begleitungsangebote.