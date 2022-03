Impfkommission: Für wen eine Impfpflicht doch Sinn gemacht hätte

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Regierung, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird, war kein günstiger: Gestern wurde mit fast 48.000 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert an neuen Fällen in Österreich registriert.

Die Testbereitschaft in Österreich sinkt, ebenso zeigen immer weniger Menschen Interesse, sich impfen zu lassen. Nur 4.257 Impfungen sind am Dienstag durchgeführt worden. Nicht mal zehn Prozent davon waren Erststiche.

Die Entscheidung, die Impfpflicht auszusetzen, habe "sehr wenig mit der momentanen Welle zu tun", so Komplexitätsforscher Peter Klimek in ORF Wien heute. Die Impfpflicht sei immer als Vorbereitung für den Herbst 2022 gedacht gewesen und könne auch der jetzigen Welle kaum mehr was entgegensetzen.