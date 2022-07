Hygiene Austria-Maskenskandal: Weitere Betroffene bekommen Geld zurück

Und plötzlich war medizinische Schutzausrüstung Mangelware. Als die Corona-Pandemie zu ihrem ersten großen Schwung ansetzte, waren Masken, Handschuhe, Schutzanzüge, aber auch Reagenzien und Laborutensilien weltweit immens stark nachgefragt, mit entsprechenden Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen verbunden.

Dass sich dann relativ flott ein heimischer Hersteller im großen Stil der Maskenproduktion annahm, wurde von der heimischen Politik gefeiert. Hygiene Austria - damals aus einem Joint Venture von Lenzing und Palmers gegründet - versprach Masken bester Qualität "Made in Austria". Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz stattete dem Unternehmen mit der damaligen Arbeitsministerin Christine Aschbacher einen Werksbesuch ab. "Wir haben durch Corona auch gesehen, wie wichtig es ist, dass wir in Österreich und Europa Unternehmen haben, die Schutzausrüstung produzieren können", betonte der ehemalige Kanzler.

Die Euphorie verflog, als bekannt wurde, dass ein Teil der Masken, die als "Made in Austria" verkauft wurden, eigentlich billig in China gefertigt wurden und in Österreich lediglich umetikettiert wurden. Eine von vierzehn Masken war zugekauft - in Summe wurden acht Millionen FFP2-Masken aus China unter falschem Etikett durch Hygiene Austria in Umlauf gebracht. Zudem wurden Vorwürfe an der Arbeitspraxis laut.