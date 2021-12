Bremst Omikron die Impfpflicht aus? + EMA: Booster schon nach drei Monaten möglich

In Niederösterreich ist am Donnerstag der sechste Fall der Corona-Variante Omikron bestätigt worden. Es handelt sich nach Angaben des Landessanitätsstabes um eine Frau aus dem Bezirk St. Pölten-Land, die sich in Wien in Quarantäne befindet. Es gebe keinen Zusammenhang mit anderen Fällen, hieß es auf Anfrage. Das Contact Tracing war im Laufen.

Das erste Mal war die Omikron-Variante in Niederösterreich Ende November bei einem Asylwerber aus Südafrika nachgewiesen worden, der sich im Flüchtlingsquartier in Schwechat aufhielt. Bei den danach vier weiteren - ebenfalls im Bezirk Bruck an der Leitha - bestätigten Fällen handelt es sich um Personen, die laut NÖ Sanitätsstab mit dem Mann Kontakt hatten.