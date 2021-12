In diesen Bezirken sind die Inzidenzen weiterhin hoch

Am anderen Ende, also quasi am positiven Ende, liegt die Stadt Rust im Burgenland mit einer 7-Tage-Inzidenz von 150. Davor liegen Neusiedl am See (168,88), Mödling (191,21) und Mistelbach (195,62).

Impfungen

In Sachen Corona-Impfung weiterhin auf dem letzten Platz mit der niedrigsten Durchimpfungsrate liegt Oberösterreich mit einer Quote von 63,73 Prozent. 64,62 Prozent aller Bürger haben im Bundesland Salzburg bereits ein gültiges Impfzertifikat. An der Spitze steht das Burgenland mit 73,74 Prozent gefolgt von Niederösterreich mit 70,14 Prozent.