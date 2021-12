Kurz vor dem offiziellen Ende des Lockdowns in weiten Teilen Österreichs geht die Zahl der Neuinfektionen weiter zurück, die Lage in den Spitälern, speziell auf den Intensivstationen bleibt aber noch angespannt. Von Donnerstag auf Freitag wurden 3.659 Neuinfektionen in Österreich registriert. Die Neuinfektionen liegen weiter unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.016. Außerdem sinkt die Zahl der aktiven Fälle damit weiter auf 78.581.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 373.456 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 0,98 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 394,48.

Zudem gibt es 65 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.076 Todesopfer in Österreich gefordert.

598 Patienten werden derzeit intensivmedizinisch betreut. Insgesamt liegen österreichweit 2.708 Covid-19-Infizierte in Spitälern, um 105 weniger als am Vortag.