Intensivbelegung vor Lockdown-Ende regional stark unterschiedlich

562 schwere Covid-Fälle sind am 22. November - zu Beginn des vierten harten Lockdowns - in den Spitälern intensivmedizinisch betreut worden. Am Freitag - kurz vor Ende des österreichweiten Lockdowns - hat es 598 intensivpflichtige Covid-Patientinnen und -patienten gegeben. Die regionale Verteilung fällt dabei recht unterschiedlich aus. In den Bundesländern, die am Sonntag komplett aufsperren, gibt es in den Spitälern deutlich mehr schwere Covid-Fälle als zu Lockdown-Beginn.

Im Burgenland, in Tirol und in Vorarlberg kann man ab Sonntag wieder ins Gasthaus gehen und in Hotels übernachten. Vergegenwärtigt man sich die Entwicklung auf den Intensivstationen auf Basis der Zahlen, die täglich von Innen- und Gesundheitsministerium veröffentlicht werden, zeigt sich in diesen drei Bundesländern folgendes Bild: Burgenland hält derzeit bei doppelt so vielen Covid-19-Kranken auf Intensivstationen (ICU) wie am 22. November, nämlich bei 18 nach zuvor neun.