Omikron: Berichte über neue Symptome bei infizierten Kindern

Hinter der neuen Omikron-Variante des Coronavirus stehen nach wie vor viele Fragezeichen. Unter Umständen könnten Kinder von der stark mutierten Coronavirus-Variante stärker betroffen sein. Das legen erste Beobachtungen aus dem südlichen Afrika nahe.

"Dort hat man gesehen, dass ein Drittel der hospitalisierten Patienten Kinder unter zehn Jahren sind", erklärte Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien am Mittwoch in der ZIB 2. "Ob das bei uns auch so sein wird, wissen wir nicht."

Unterdessen machte ein britischer Mediziner im Interview mit dem Nachrichtensender Sky News auf spezifische Symptome aufmerksam, die mit einer Omikron-Ansteckung bei Kindern einhergehen könnten.