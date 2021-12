Demo-Samstag in Wien: Staus rund um Kai und Ring erwartet

Der ÖAMTC rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich der Innenstadt etwa über den Gürtel zu umfahren. Geplant sind Verzögerungen bis in die Abendstunden in folgenden Bereichen: Ring, Franz-Josefs-Kai, Zweierlinie in beiden Richtungen sowie auf sämtlichen Zufahrten in die Innenstadt wie Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Rechte Wienzeile, Favoritenstraße, Burggasse, Währinger Straße, Alser Straße, Praterstraße, Roßauer Lände und Untere Donaustraße.

Die Wiener Polizei wird gemeinsam mit den Kollegen aus anderen Bundesländern mit rund 1.400 Beamten im Einsatz sein. Das wären 200 Beamte mehr als bei der jüngsten Großdemo, bei der sich 40.000 Menschen versammelt haben.

