Forscher: Geimpfte Mehrheit darf nicht länger schweigen

Heimische Wissenschaftler appellieren in der Corona-Debatte nun an "die Mehrheit - klug, solidarisch und geimpft - nicht länger zu schweigen". Der Eindruck beim Blick auf die Straße, dass die Impfgegner die Debatte um die Corona-Maßnahmen beherrschen, sei völlig falsch, weshalb es Renée Schroeder, Ruth Wodak, Hannes Werthner und Herbert Weltler in einem am Donnerstag veröffentlichten Aufruf für "hoch an der Zeit finden, sich in die Debatte einzumischen".

Am 4. Dezember, als über 40.000 Impfgegner in Wien demonstrierten, hätten auch fast doppelt so viele Bürger - exakt 79.559 - eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Und mittlerweile würden rund 6,5 Mio. Personen bzw. 72 Prozent der impfbaren Bevölkerung Österreichs ein aktives Impfzertifikat besitzen.