Live: FPÖ kampagnisiert gegen "Spaltung" und für "Freiheit"

Der Chef der Freiheitlichen ist derzeit selbst Gegenstand massiver Kritik, hatte doch die FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch zuletzt bei der Coronademo am Samstag in Wien behauptet, es seien "nicht die bösen Ungeimpften", die die Spitäler füllen. "Oh nein, das sind ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen."

Da diese Aussage keine faktischen Grundlage hat, also schlicht falsch ist, schlug zuletzt Kickl etwas mildere Töne an – er bezeichnete die Aussage über "viele Geimpfte mit Impfschäden auf Intensivstationen" als „verunglückt“. Die sei "aus der Emotion heraus geschehen".

Vizekanzler Werner Kogler nennt Kickls Aussagen "unerträglich" und "lebensbedrohlich".