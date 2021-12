ELGA rechnet mit 40.000 Abmeldungen nach Impfgegner-Fake News

Vergangene Woche wurde im Bundesrat eine Maßnahme abgesegnet, die international bereits Erfolge gezeigt hat: Briefe an alle bisher Ungeimpften mit Informationen über die Corona-Schutzimpfung und einem konkreten Impftermin. Ab Mitte Dezember sollen diese Briefe an alle gehen, die der mittlerweile milliardenfach erprobten Impfung nach wie vor skeptisch gegenüber stehen.

Ingesamt eine Million dieser Briefe will der Bund - konkret: der Hauptverband der Sozialversicherungsträger - ab Mitte Dezember ausschicken, hieß es vergangene Woche aus dem Gesundheitsministerium.

Stimmungsmache

In Telegram-Gruppen der Impfskeptiker, Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker wird nun für die Abmeldung aus der elektronischen Gesundheitsakte ELGA Stimmung gemacht. Hintergrund: Um gezielt die Ungeimpften anschreiben zu können, werden - einmalig, wie das Gesundheitsministerium betont - Daten von ELGA mit Daten der Sozialversicherungen verknüpft.

Wer sich aus ELGA abmeldet, entgeht folglich in weiterer Folge auch den Impfbrief und vielleicht sogar der Impfpflicht, so die Logik der Impfgegner. Doch das funktioniert so nicht. Denn man kann sich zwar von ELGA abmelden, aber nicht vom elektronischen Impfpass.

Fake News

"Wenn man sich bei ELGA abmeldet, verliert man die Vorteile zu Patientensicherheit und Komfort, etwa die telefonischen Verschreibungen durch die Ärzte oder dass Mediziner auf Rohbefunde zugreifen können. Den Impfpass behält man aber weiter“, stellte ELGA-Geschäftsführer Franz Leisch gegenüber ORF-"Wien heute“ klar.

Wie so häufig, werden also über Telegram und andere einschlägige Kanäle Fake News verbreitet. Konsequenzen haben diese dennoch: Rund 40.000 Abmeldungen von der elektronischen Gesundheitsakte werden erwartet.

Ingesamt haben sich seit dem Start von ELGA im Jahr 2014 knapp 270.000 Menschen von dem System abgemeldet.