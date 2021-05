CoV-Ampel: Nur mehr ein Bundesland rot + EU einigt sich auf "Grünen Pass"

In Wien haben sich am Tag des großen Aufsperrens und dem Ende der großflächigen Corona-Einschränkungen so viele Menschen wie noch nie testen lassen. Gestern wurden 169.925 Corona-Testbefunde eingemeldet, davon 62.526 PCR-Tests und 107.399 Antigen-Schnelltests, hieß es in einer Aussendung des medizinischen Krisenstabs heute. Am Öffnungstag lag die Auslastung der städtischen Teststraßen bei 72 Prozent, beliebt waren Stationen in Innenstadtlage.